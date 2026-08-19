’26 कागजात पर चंपत राय के साइन, फिर क्लीन चिट कैसे?’ संजय सिंह का SIT से सवाल; अयोध्या जमीन मामले में नया मोड़

संजय सिंह का कहना है कि उनके पास अयोध्या में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े 26 दस्तावेज मौजूद हैं। उनके मुताबिक, इन कागजात पर चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए देश-दुनिया के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दान दिया है। ऐसे में मंदिर से जुड़े जमीन सौदों में पारदर्शिता और हर लेन-देन की पूरी जांच जरूरी है। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि जब दस्तावेजों पर जिम्मेदार लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, तो SIT उन्हें क्लीन चिट कैसे दे सकती है?