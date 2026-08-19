19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

’26 कागजात पर चंपत राय के साइन, फिर क्लीन चिट कैसे?’ संजय सिंह का SIT से सवाल; अयोध्या जमीन मामले में नया मोड़

Ayodhya Land Case Latest News: अयोध्या जमीन विवाद में संजय सिंह ने SIT की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास चंपत राय और अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर वाले 26 दस्तावेज हैं और इन्हें SIT के सामने पेश करने के लिए समय मांगा है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Aug 19, 2026

Sanjay Singh

अयोध्या जमीन मामले में SIT पर AAP सांसद संजय सिंह ने उठाया सवाल। (फोटो सोर्स-IANS)

Ayodhya Land Scam:अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि उनके पास जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े 26 दस्तावेज हैं, जिन पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में उनका सवाल है कि इन दस्तावेजों के बावजूद दोनों को क्लीन चिट किस आधार पर दी जा रही है?

'26 दस्तावेजों पर जिम्मेदार लोगों के हस्ताक्षर'

संजय सिंह का कहना है कि उनके पास अयोध्या में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े 26 दस्तावेज मौजूद हैं। उनके मुताबिक, इन कागजात पर चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए देश-दुनिया के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दान दिया है। ऐसे में मंदिर से जुड़े जमीन सौदों में पारदर्शिता और हर लेन-देन की पूरी जांच जरूरी है। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि जब दस्तावेजों पर जिम्मेदार लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, तो SIT उन्हें क्लीन चिट कैसे दे सकती है?

SIT प्रमुख से मिलने के लिए मांगा समय

संजय सिंह ने इस मामले की जांच कर रहे SIT प्रमुख किरण एस. को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने 20 से 23 अगस्त के बीच मिलने का समय देने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि वह खुद जांच टीम के सामने 26 दस्तावेज पेश करना चाहते हैं।

संजय सिंह के मुताबिक, इससे पहले वह जांच टीम को 13 दस्तावेज सौंप चुके हैं। अब उनके पास 13 और दस्तावेज आए हैं। इस तरह उनके पास कुल 26 कागजात हैं, जिन्हें वह SIT के सामने रखना चाहते हैं।

दस्तावेजों की जांच पर टिकी नजर

संजय सिंह के इस दावे के बाद अयोध्या जमीन मामले ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अब सवाल यह है कि SIT प्रमुख उन्हें मुलाकात का समय देते हैं या नहीं और उनके बताए 26 दस्तावेज जांच का हिस्सा बनते हैं या नहीं।

अगर SIT इन दस्तावेजों की जांच करती है, तो जमीन सौदों को लेकर सामने आए आरोपों की तस्वीर और साफ हो सकती है। हालांकि, संजय सिंह के दावों पर अंतिम निष्कर्ष दस्तावेजों की जांच और जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर ही निकलेगा।

‘AAP विधायक का अपहरण हो गया’, PM मोदी से संजय सिंह का सवाल- दलित होने की वजह से किया जा रहा प्रताड़ित?

ये भी पढ़ें
Kuldeep Kumar AAP kidnapping claim

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

19 Aug 2026 03:45 pm

Published on:

19 Aug 2026 03:45 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ’26 कागजात पर चंपत राय के साइन, फिर क्लीन चिट कैसे?’ संजय सिंह का SIT से सवाल; अयोध्या जमीन मामले में नया मोड़

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- ‘पंजाब चुनाव के चलते हो रही राजनीतिक कार्रवाई’, रेखा गुप्ता ने गिरफ्तारी को ठहराया सही

Satyendar Jain news
राष्ट्रीय

‘PM केयर फंड का इस्तेमाल स्कूलों के लिए करें’, केंद्र सरकार से अभिजीत दीपके ने की नई डिमांड

Abhijeet dipke New Demand
नई दिल्ली

NEET पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बड़ा दावा, कहा- सवाल बनाने वालों को भी नहीं पता कौन सा प्रश्न आएगा

NEET Supreme Court
नई दिल्ली

डेटिंग ऐप पर 67 साल के बुजुर्ग को फंसाया, डिनर के बाद मोबाइल चोरी कर खाते से उड़ाए 1.30 लाख रुपए

Dating App Scam
नई दिल्ली

54 नदियां और अनसुलझा तीस्ता समझौता, जानिए भारत-बांग्लादेश जल विवाद पर MEA ने क्या कहा

teesta water dispute
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.