गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- ‘पंजाब चुनाव के चलते हो रही राजनीतिक कार्रवाई’, रेखा गुप्ता ने गिरफ्तारी को ठहराया सही

सत्येंद्र जैन को मंगलवार को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के उन्नयन से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। बुधवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ले जाते समय जैन ने मीडिया से कहा कि उनकी गिरफ्तारी ‘पंजाब चुनाव’ के चलते हुई है। उन्होंने इसे राजनीति बताया। जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि केंद्र की भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है।