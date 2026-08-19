Maternity Leave : तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव बढ़ाने के प्रस्ताव पर बोलीं सीएम देवेंद्र फडणवीस पत्नी- यह दोधारी तलवार जैसा फैसला

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यों की सराहना करने पर उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने खुशी जताई है। अमृता फडणवीस ने कहा कि सबसे पहले, मैं देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करने और महाराष्ट्र के बारे में इतनी अच्छी बातें कहने के लिए अमेरिकी राजदूत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र वाकई एक खास जगह है और मुंबई महाराष्ट्र और देश की आर्थिक व सांस्कृतिक राजधानी है। इसकी सराहना पूरी दुनिया भर में की जाती है।