शिवकुमार की पहली सीएलपी बैठक में नहीं पहुंचे सिद्धारमैया, वरिष्ठ विधायकों की गैरमौजूदगी से बढ़ी नाराजगी

उन्होंने उनसे भाजपा का मुकाबला करने और उसके घोटालों को उजागर करने के लिए भी कहा। शिवकुमार ने विधायकों से मंत्री बी. नागेंद्र को पूरा समर्थन देने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि सदन में विपक्ष हावी न हो। मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), सूखे, फसल बीमा, पशुधन, पीने के पानी की सप्लाई और आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर भी ज्यादा ध्यान देने को कहा। उन्होंने विधायकों को भरोसा दिलाया कि हर महीने दो दिन विधायकों के साथ सीधी बातचीत के लिए तय किए जाएंगे और संकेत दिया कि निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों (जिसमें ग्रांट भी शामिल है) पर ध्यान दिया जाएगा।