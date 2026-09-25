SIR विवाद पर DK शिवकुमार ने CEC के इस्तीफे की मांग का किया समर्थन, बोले- राजनीतिक इस्तेमाल गलत

SIR विवाद पर DK शिवकुमार ने CEC के इस्तीफे की मांग का किया समर्थन, फोटो सोर्स- ANI
Karnataka Deputy CM; बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी CEC के इस्तीफे की मांग की थी। शिवकुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
शिवकुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां तानाशाही नहीं है। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर लोगों में असंतोष है। उनके मुताबिक, मतदाता सूची की जांच और संशोधन जरूरी है, लेकिन जिस तरह से इसके इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं, वह सही नहीं है। उन्होंने सभी पात्र लोगों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की।
CEC के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस लाने की चर्चा पर शिवकुमार ने कहा कि विपक्ष को अपनी चिंताएं सामने रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी बात रखने और इस मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है। शिवकुमार का बयान ऐसे समय आया है जब SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं।
SIR को लेकर विवाद उस रिपोर्ट के बाद और बढ़ा, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान मतदाता सूची और उससे जुड़े डेटा तक पहुंच समेत कई प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों को संस्थागत असहमति के तौर पर पेश किए जाने पर आपत्ति जताई है। आयोग के मुताबिक, किसी बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में कामकाज के दौरान सवाल, आंतरिक सुझाव और प्रशासनिक फीडबैक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ECI ने कहा है कि SIR से जुड़े सभी अंतिम फैसले तीनों आयुक्तों की सहमति से सर्वसम्मति से लिए गए।
CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की राज्य इकाइयों ने शुक्रवार को कई राज्यों में प्रदर्शन किए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।SIR को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अपने फैसलों को सर्वसम्मत बताते हुए आंतरिक मतभेद की व्याख्या को खारिज किया है।
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