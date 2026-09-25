25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राज्य

SIR विवाद पर DK शिवकुमार ने CEC के इस्तीफे की मांग का किया समर्थन, बोले- राजनीतिक इस्तेमाल गलत

SIR Controversy: SIR विवाद के बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि SIR जरूरी है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही है।
2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Imran Ansari

Sep 25, 2026

Karnataka Deputy CM

SIR विवाद पर DK शिवकुमार ने CEC के इस्तीफे की मांग का किया समर्थन, फोटो सोर्स- ANI

Karnataka Deputy CM; बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी CEC के इस्तीफे की मांग की थी। शिवकुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

शिवकुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां तानाशाही नहीं है। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर लोगों में असंतोष है। उनके मुताबिक, मतदाता सूची की जांच और संशोधन जरूरी है, लेकिन जिस तरह से इसके इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं, वह सही नहीं है। उन्होंने सभी पात्र लोगों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की।

विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार

CEC के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस लाने की चर्चा पर शिवकुमार ने कहा कि विपक्ष को अपनी चिंताएं सामने रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी बात रखने और इस मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है। शिवकुमार का बयान ऐसे समय आया है जब SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं।

दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों पर भी विवाद

SIR को लेकर विवाद उस रिपोर्ट के बाद और बढ़ा, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान मतदाता सूची और उससे जुड़े डेटा तक पहुंच समेत कई प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों को संस्थागत असहमति के तौर पर पेश किए जाने पर आपत्ति जताई है। आयोग के मुताबिक, किसी बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में कामकाज के दौरान सवाल, आंतरिक सुझाव और प्रशासनिक फीडबैक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ECI ने कहा है कि SIR से जुड़े सभी अंतिम फैसले तीनों आयुक्तों की सहमति से सर्वसम्मति से लिए गए।

कई राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन

CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की राज्य इकाइयों ने शुक्रवार को कई राज्यों में प्रदर्शन किए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।SIR को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अपने फैसलों को सर्वसम्मत बताते हुए आंतरिक मतभेद की व्याख्या को खारिज किया है।

​​​​​भुजबल को क्लीन चिट पर भड़की NCP (SP): नसीम सिद्दीकी बोले- ‘भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलने का मिला इनाम’

ये भी पढ़ें
Naseem Siddiqui

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 06:40 pm

Published on:

25 Sept 2026 06:39 pm

Hindi News / State / SIR विवाद पर DK शिवकुमार ने CEC के इस्तीफे की मांग का किया समर्थन, बोले- राजनीतिक इस्तेमाल गलत

बड़ी खबरें

View All

राज्य

ट्रेंडिंग

गुजरात में उद्योगों के लिए सरल कानून और नीतियों पर जोर, CM भूपेंद्र पटेल बोले- समय पर मिले सरकारी सहायता

Bhupendra Patel
अहमदाबाद

Rain Alert: रेड अलर्ट के बीच CM धामी का एक्शन! अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश

cm dhami
राज्य

हरियाणा में 21.30 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में तीन दुकानें सील, 5 करोड़ की रिकवरी; कानूनी कार्रवाई जारी

Haryana Excise Department
चण्डीगढ़ हरियाणा

दिल्ली के मॉडल टाउन में इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी आग, 30 लोग सुरक्षित निकाले गए

Model Town Fire
नई दिल्ली

‘सहानुभूति Blinkit से डिलीवर नहीं होती’, मनोज झा का महिला अपराधों को लेकर बिहार सरकार पर हमला

Manoj Jha on Bihar Government
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.