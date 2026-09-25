SIR विवाद पर DK शिवकुमार ने CEC के इस्तीफे की मांग का किया समर्थन, बोले- राजनीतिक इस्तेमाल गलत

SIR को लेकर विवाद उस रिपोर्ट के बाद और बढ़ा, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान मतदाता सूची और उससे जुड़े डेटा तक पहुंच समेत कई प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों को संस्थागत असहमति के तौर पर पेश किए जाने पर आपत्ति जताई है। आयोग के मुताबिक, किसी बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में कामकाज के दौरान सवाल, आंतरिक सुझाव और प्रशासनिक फीडबैक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ECI ने कहा है कि SIR से जुड़े सभी अंतिम फैसले तीनों आयुक्तों की सहमति से सर्वसम्मति से लिए गए।