हरियाणा में 21.30 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में तीन दुकानें सील, 5 करोड़ की रिकवरी; कानूनी कार्रवाई जारी

विवाद सामने आने के बाद एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग ने संबंधित शराब फर्मों के तीन गोदामों को सील कर दिया था। हालांकि, अभिनव कोहली का दावा है कि सील किए जाने के करीब दो दिन बाद ही गोदामों को फिर से खोल दिया गया। उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यदि वित्तीय अनियमितता सामने आई है तो संबंधित फर्मों के लाइसेंस रद्द करने के साथ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए।