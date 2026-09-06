हरियाणा के 13,093 पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को बड़ा लाभ, 2,000 रूपये जोखिम भत्ता और 60 साल तक सेवा की सुरक्षा

हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में पालिका रोल पर काम कर रहे 13,093 सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इन कर्मचारियों को अब मौजूदा मानदेय के अतिरिक्त 2,000 रूपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उन्हें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाकर नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ देने की दिशा में कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा की सुनिश्चितता मिल सकेगी। सरकार ने अधिनियम के तहत मिलने वाली राशि से 15 प्रतिशत अधिक भुगतान करने की तैयारी भी जताई है।