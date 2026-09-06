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हरियाणा के 13,093 पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को बड़ा लाभ, 2,000 रूपये जोखिम भत्ता और 60 साल तक सेवा की सुरक्षा

हरियाणा सरकार ने 13,093 पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को 2,000 रूपये मासिक जोखिम भत्ता और 60 साल तक सेवा की सुनिश्चितता देने का फैसला किया है। 10 साल से अधिक सेवा वालों की मासिक देय राशि 25,560 रूपये होगी।
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चण्डीगढ़ हरियाणा

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Anurag Animesh

Sep 06, 2026

haryana news

हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी(फोटो-IANS)

हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में पालिका रोल पर काम कर रहे 13,093 सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इन कर्मचारियों को अब मौजूदा मानदेय के अतिरिक्त 2,000 रूपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उन्हें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाकर नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ देने की दिशा में कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा की सुनिश्चितता मिल सकेगी। सरकार ने अधिनियम के तहत मिलने वाली राशि से 15 प्रतिशत अधिक भुगतान करने की तैयारी भी जताई है।

अभी 20,590 रूपये मिल रहा मानदेय

सरकार के अनुसार, पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को फिलहाल 20,590 रूपये मासिक मिलते हैं। इसमें 19,000 रूपये वेतन और 1,590 रूपये भत्ते शामिल हैं। अब इसके अतिरिक्त उन्हें हर महीने 2,000 रूपये जोखिम भत्ता मिलेगा।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को 25,560 रूपये

मुख्यमंत्री के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक समय से पालिका रोल पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25,560 रूपये होगी। इसमें 21,970 रूपये वेतन, 2,000 रूपये जोखिम भत्ता और 1,590 रूपये अन्य भत्ते शामिल हैं। इस फैसले से लंबे समय से पालिका रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

मिलेंगे कई अन्य लाभ

सरकार ने इन कर्मचारियों को कई अन्य सुविधाओं का लाभ देने की भी बात कही है। इनमें वार्षिक महंगाई भत्ता, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश और HOKAR/ENOL के तहत मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता राशि शामिल हैं।
इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा और नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ उपलब्ध कराना है।

सरकार ने कहा- 60 साल तक मिलेगी सेवा की सुनिश्चितता

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने के बाद पात्र सफाई कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चितता मिलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों के हित में एक कदम और आगे बढ़ते हुए अधिनियम के तहत पात्रता के अलावा 15 प्रतिशत अधिक राशि देने के लिए भी तैयार है।

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Updated on:

06 Sept 2026 07:55 pm

Published on:

06 Sept 2026 07:52 pm

Hindi News / National News / हरियाणा के 13,093 पालिका रोल सफाई कर्मचारियों को बड़ा लाभ, 2,000 रूपये जोखिम भत्ता और 60 साल तक सेवा की सुरक्षा

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