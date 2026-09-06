सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा : 11 लोगों को बचाया गया, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- दोषियों को बख्शेंगे नहीं

खरगे ने कहा कि यह घटना उन असुरक्षित और भीड़-भाड़ वाले पीजी (पेइंग गेस्ट) आवासों की सच्चाई भी सामने लाती है, जिनमें हॉस्टल की सुविधाओं की कमी के कारण छात्र रहने को मजबूर हैं। छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए दिल्ली आते हैं, न कि सिर पर छत पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने। हर छात्र की जान कीमती है। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैंपस के पास बिल्डिंग ढहने का समाचार झकझोरने वाला है। बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंसे हैं जिनमें कई छात्र भी हैं। सभी की कुशलता की कामना करती हूं। ईश्वर सबको सुरक्षित रखें। प्रशासन से अपील करती हूं कि राहत एवं बचाव कार्य तेज किया जाए ताकि हर पीड़ित तक समय से मदद पहुंच सके।