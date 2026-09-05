Nishu Azad: इन्फ्लुएंसर निशु आजाद पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, वकील अमिता सचदेवा ने पुलिस में दी शिकायत

अमिता सचदेवा ने कहा कि किसी व्यक्ति को किसी धर्म या धार्मिक मान्यता से असहमति रखने का अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी धर्म के देवी-देवताओं और आस्था का अपमान नहीं किया जा सकता। निशु आजाद से जुड़े इस विवाद से पहले खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। भारद्वाज ने दावा किया था कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान उसने निशु आजाद के पिता के साथ मारपीट की थी।