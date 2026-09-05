स्वतंत्र भारद्वाज की पेशी पर निशु आजाद के वकील ने उठाए सवाल, बोले- जज के आवास पर क्यों हुई सुनवाई?

इस वजह से पहले स्वतंत्र भारद्वाज को लिंक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की जानकारी दी गई थी, लेकिन मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा पॉक्सो की धाराएं जुड़ने के बाद जांच अधिकारी ने उन्हें दूसरे न्यायाधीश के सामने पेश किया। शर्मा ने बताया कि अदालत की ओर से उन्हें जानकारी दी गई कि भारद्वाज को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब पुलिस को रविवार को उन्हें फिर अदालत के सामने पेश करना होगा। यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब भारद्वाज का एक वीडियो पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। वीडियो में उन्होंने जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल निशु आजाद के पिता से कथित मारपीट को लेकर बात की थी।