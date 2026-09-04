Nishu Azad Case: नाबालिग निशु आजाद को मिल रही धमकियां, बोलीं- शर्म के कारण हफ्तों स्कूल नहीं गई

उसने कहा कि इस संबंध में उसने एफआईआर दर्ज कराई है और अब उसे उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, ताकि उसे यह सब और न सहना पड़े। निशु ने कहा कि जिस तरह से लोग उसे गालियां दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे और उसके अश्लील स्टिकर बना रहे थे, उससे उसे घर से बाहर निकलने में भी शर्म महसूस हो रही थी। इस घटना के बाद वह दो-तीन सप्ताह तक स्कूल नहीं गई। अब स्कूल जाती है तो उसे लगता है कि हर कोई उसे जज कर रहा है। नाबालिग ने कहा कि पुलिस अब तक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन अब आखिरकार उसकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई है।