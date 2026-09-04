पत्रकार का आरोप- CM से सवाल पूछने और नाम में ‘खान’ होने पर पीटा, दिल्ली पुलिस बोली- VIP रूट कर दिया था ब्लॉक

मामले के चलते देर रात साकेत थाने के बाहर भी लोगों की भीड़ जुट गई। AISA से जुड़े कार्यकर्ता और कुछ वकील महिला पत्रकारों के समर्थन में थाने पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिस ने दोनों पत्रकारों की शिकायत लेने से भी इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, पहले ACP ने कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में वह मौके पर नहीं पहुंचे। SHO के भी सामने नहीं आने का दावा किया गया। इसके बाद महिला पत्रकारों के समर्थन में पहुंचे लोग थाने के बाहर ही बैठकर विरोध करने लगे। उनका कहना था कि जब तक मामले में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई नहीं होती, वे वहां से नहीं हटेंगे। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।