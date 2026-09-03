CJP Protest: जंतर-मंतर हिंसा पर घमासान, पवन खेड़ा ने अमित शाह को घेरा, AAP ने भी BJP पर लगाए गंभीर आरोप

Jantar Mantar Violence: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा को लेकर दिल्ली की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी (AAP) और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एक कथित हिंदुत्व समर्थक व्यक्ति स्वतंत्र भारद्वाज के दावों को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि आरोपी ने खुद लोगों पर हमला करने की बात कही है और राजनीतिक संरक्षण का दावा किया है।इन दावों को लेकर पवन खेड़ा ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। वहीं, AAP ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर कथित संरक्षण देने का आरोप लगाया है।