उज्बेकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे राघव चड्ढा, IPU युवा सांसद सम्मेलन के लिए उपराष्ट्रपति ने किया नामित

Raghav Chadha IPU Conference: भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले अंतर-संसदीय संघ (IPU) के वैश्विक युवा सांसद सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्हें भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए उपराष्ट्रपति ने नामित किया है। सम्मेलन 4 से 6 सितंबर तक आयोजित होगा। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के लिए नामित किए जाने पर उपराष्ट्रपति का आभार भी जताया है।