CJP कल करेगी संसद मार्ग थाने का घेराव, राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट, पुलिस पर लगाए अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप

अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जंतर-मंतर पर हमला करने वाले गुंडों पर डीसीपी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें खुली छूट दे दी। इसके अलावा, प्रदर्शन से ठीक पहले जंतर-मंतर पर पत्थरों से भरा एक ट्रक पार्क करने की अनुमति भी दी गई थी। जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि बात करने डीसीपी सचिन शर्मा के पास गए, तो उन्होंने कोई सकारात्मक कदम उठाने के बजाय उल्टे धमकी दी। आरोप है कि डीसीपी ने कहा कि एक बार तुम और दीपके हाथ लगो, बहुत बुरी तरह पीटेंगे।