विजेता दहिया को मिली कई टुकडों में काटने की धमकी, प्रिंस गौर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

दहिया के अनुसार 31 अगस्त को करीब तीन बजे कैब उन्हें घर से जाफराबाद DDA कॉलोनी लेकर गई। जहां पॉडकास्ट के लिए बुलाने वाले लोगों में से एक ने उनके सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। उन्हें कहा गया कि तू हिंदू देवताओं को अपने इंस्टाग्राम पर क्यों गाली देता है? इस पर उन्होंने कहा कि वे किसी का अपमान नहीं करते बल्कि तार्किक सोच तथा धर्म में सुधारों की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रिंस गौर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी दौरान उनकी टीम के एक व्यक्ति ने उनका कॉलर पकड़ लिया और कई टुकड़ों में काटने की धमकी दी। किसी तरह वे अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब रहे।