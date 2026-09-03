Vande Mataram Controversy: ‘यह हमारे धर्म के खिलाफ है, राष्ट्रपति कहेंगी तो भी नहीं गाएंगे वंदे मातरम्’: मौलाना साजिद रशीदी

Vande Mataram Controversy: 'वंदे मातरम्' को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुककी पत्नी गीतांजलि अंगमो के बयान ने बहस को और तेज कर दिया है। गीतांजलि अंगमो ने सवाल उठाया था कि अगर वंदे मातरम् के बाद के छंदों में हिंदू देवी-देवताओं का जिक्र है, तो दूसरे धर्मों के लोग इसे कैसे गा सकते हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया था कि अगर कोई हिंदू सूफी कविता गाए तो क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। गीतांजलि अंगमो के इस बयान पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है।