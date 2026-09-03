‘हम छात्रों की A टीम हैं’, B टीम के आरोपों पर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके का पलटवार

सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने से जुड़े अभियान पर दीपके ने कहा कि इसे किसी एक राजनीतिक संगठन की पहल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सुधार बच्चों और देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए जो भी व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के पक्ष में है, उसे इस अभियान का समर्थन करना चाहिए।