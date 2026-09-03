भीड़ में ब्रेक की जगह दबा दी कार की एक्सीलेटर, 1 की मौत और 6 घायल, देखें दर्दनाक वीडियो

इस हादसे में प्रियंका सातरा की जान चली गई। उनकी उम्र 34 साल थी। वह लॉ ग्रेजुएट थीं। वह दो बच्चों की मां भी थीं। हादसे के वक्त प्रियंका अपने पति मयंक के साथ बाइक पर थीं। मयंक बाइक चला रहे थे। तभी कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गए। प्रियंका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके पति मयंक को भी गंभीर चोटें आईं। उन्हें फ्रैक्चर और पीठ में चोट लगी है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।