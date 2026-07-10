Jaipur Road Accident: जयपुर में आमने-सामने भिड़ी SUV और स्कूटी, उछलकर 10 फीट दूर गिरे 3 युवक, एक की मौत

Death In Rajasthan Road Accident: जयपुर के आमेर रोड स्थित घाटी वाली दरगाह के पास गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। SUV और स्कूटी के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पर सवार तीनों युवक करीब 10 फीट दूर सड़क पर जा गिरे। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें दुर्घटना की भयावह तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए आमेर रोड पर यातायात भी प्रभावित रहा।