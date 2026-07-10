राजस्थान में तबादलों का आखिरी दिन: शिक्षा विभाग ने 919 और ट्रांसफर किए, फिर तारीख बढ़ने की रही चर्चा

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सूचना सहायक संवर्ग की तबादला सूची गुरुवार को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। 763 कार्मिकों की सूची में कई खामियां सामने आई। मामला सामने आने के बाद विभाग ने एक में तो गलती सुधार कर संशोधित सूची जारी कर दी, लेकिन बाकी तीन मामलों में वैसी ही स्थिति बनी रही। वायरल हुई पहली सूची में सबसे अधिक चर्चा एक कर्मचारी के ‘विशेष विवरण’ कॉलम में दर्ज ‘एमएलए का 0 खत्म करने के लिए’ जैसी टिप्पणी को लेकर रही। बाद में विभाग ने संशोधित सूची जारी कर इस टिप्पणी को हटा दिया। कुछ-एक कर्मचारियों के नाम दो बार दर्ज थे, एक का तबादला पुराने पदस्थापन पर ही दर्शा दिया गया।