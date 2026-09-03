Telangana News: सीएम रेवंत रेड्डी ने मंत्री कोंडा सुरेखा को कैबिनेट से किया बर्खास्त, बेटी ने लगाए थे आरोप

मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के साथ ही मुख्यमंत्री रेड्डी ने बोर्ड और आयोगों में भी बड़े बदलाव किए हैं। डॉ. जी. चिन्ना रेड्डी को तेलंगाना योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर गढवाल विजयालक्ष्मी को योजना बोर्ड का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने नेरेल्ला शारदा को तेलंगाना राज्य महिला आयोग (हैदराबाद) की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। पूर्व राज्यसभा सांसद जी. सुधा रानी को काकतिया शहरी विकास प्राधिकरण (KUDA) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।