Maharashtra SIR: महाराष्ट्र में एसआईआर का बड़ा असर, 2.07 करोड़ नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर

कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में यह अनुपात सबसे ज्यादा 94.7 फीसदी है। इसके बाद ओवला-माजीवाड़ा में 93.3 फीसदी और नालासोपारा में 93 फीसदी नाम इसी श्रेणी में आते हैं। कल्याण ग्रामीण में 2,38,789 ऐसे नाम हैं, जो ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए और उन्हें स्थाई रूप से शिफ्ट या अनट्रेसेबल/अनुपस्थित बताया गया है। ओवला-माजीवाड़ा में यह संख्या 2,33,997 और नालासोपारा में 2,85,338 है। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 59 सीटों पर ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए नामों में 80 फीसदी से अधिक मतदाता स्थाई रूप से दूसरी जगह जाने या अनट्रेसेबल/अनुपस्थित श्रेणी में हैं। वहीं, 82 विधानसभा क्षेत्रों में यह अनुपात 75 फीसदी से अधिक है। इससे साफ है कि अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए मतदाताओं की स्थिति एक जैसी नहीं है।