Maharashtra Paper Leak: ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, सातवीं रैंक होल्डर रुतुजा पाटील को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

उसे बताया गया था कि सभी सवालों के सही जवाब देने पर संदेह हो सकता है। रुतुजा ने परीक्षा में सातवां स्थान हासिल किया था। पुलिस के अनुसार लीक हुआ प्रश्नपत्र कथित तौर पर उसके पिता के माध्यम से उसके पास पहुंचा था। इसके बाद उसने 20 मार्च को परीक्षा से दो दिन पहले प्रश्नपत्र अपने प्रेमी गौरव पाटील को दिया था। मामले का खुलासा दोनों के बीच विवाद के बाद हुआ। विवाद के बाद गौरव ने पुलिस से संपर्क किया और रुतुजा की ओर से भेजे गए प्रश्नों से जुड़े डिजिटल साक्ष्य पुलिस को सौंपे। इसके आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और कथित प्रश्नपत्र लीक की पूरी कड़ी सामने आने लगी।