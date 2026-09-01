​​​​​लाडकी बहन योजना : अगस्त की किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, गौरी आगमन पर मिल सकते हैं 1500 रुपए

मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को आर्थिक मदद देना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1500 रुपए जमा किए जाते हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने उम्र और अन्य पात्रता से जुड़ी शर्तें भी तय की हैं। पात्र महिलाओं को यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है, जिससे उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों और घरेलू खर्च में आर्थिक मदद मिल सके।