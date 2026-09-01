‘मैंने गलत इंसान से शादी की’, बिग बॉस तमिल फेम प्रदीप एंटनी का पत्नी पूजा शक्ति से अलगाव का ऐलान

उन्होंने बताया कि हमेशा से उनका सपना एक खुशहाल परिवार और अच्छे पिता बनने का था। वह अपने बचपन में जिस तरह की पारिवारिक जिंदगी से गुजरे, उससे अलग परिवार बनाना चाहते थे। लेकिन प्रदीप ने कहा कि आखिरकार उन्हें लगा कि उन्होंने उसी चीज को अपनी जिंदगी में आने दिया, जिससे वह डरते थे। उन्होंने यह भी लिखा कि बच्चे के लिए उन माता-पिता से दूर रहना बेहतर है, जो लगातार लड़ते रहते हैं और एक-दूसरे से नफरत करते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को उसकी मां के साथ भेजने का फैसला किया।