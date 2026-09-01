‘बेवकूफ हो क्या’, 800 महिलाओं के जौहर वाले सीन पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी पर भड़के लोग, खड़ा हुआ विवाद

स्वरा भास्कर और पद्मावत फिल्म का सीन (फोटो सोर्स- Twitter@sarkarstix & IMDb)
Swara Bhasker Jauhar Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन को लेकर चर्चा में हैं। साल 2018 में फिल्म देखने के बाद निर्देशक संजय लीला भंसाली को ओपन लेटर लिखकर इस सीन पर सवाल उठाने वाली स्वरा ने अब एक कार्यक्रम में दोबारा अपनी आपत्ति जाहिर की है। उनके बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और कई यूजर्स ने अभिनेत्री को निशाने पर लिया है।
दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वरा भास्कर ने फिल्म के उस हिस्से का जिक्र किया, जिसमें चित्तौड़ की महिलाओं को जौहर करते हुए दिखाया गया है। अभिनेत्री का कहना था कि इस सीन को देखते हुए उनके मन में ये सवाल आया कि अगर कोई महिला यौन हिंसा की शिकार होती है, तो क्या समाज उसे यही संदेश देना चाहता है कि उसके पास जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है?
स्वरा ने इस बात पर भी चिंता जताई कि फिल्म में जौहर को जिस तरह प्रस्तुत किया गया, उससे उन महिलाओं के लिए गलत संदेश जा सकता है जो रेप या यौन हिंसा जैसी त्रासदी से गुजर चुकी हैं। उनके मुताबिक किसी महिला का सम्मान या साहस इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि उसने हिंसा के बाद अपनी जिंदगी खत्म की या नहीं।
स्वरा भास्कर ने फिल्म के एक खास सीन का जिक्र करते हुए कहा कि एक गर्भवती महिला को दिखाने वाला हिस्सा उन्हें बेहद परेशान करने वाला लगा। उनके मुताबिक इस सीन को फिल्म की कहानी के संदर्भ में देखने पर ऐसा सवाल पैदा होता है कि अगर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की हो, तो क्या भविष्य में उसके साथ होने वाली संभावित हिंसा के डर से उसके जीवन को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए?
इसी वजह से अभिनेत्री ने इस पूरे चित्रण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि वह फिल्म देखते समय इस पहलू से काफी असहज हुई थीं।
यह पहली बार नहीं है जब स्वरा ने ‘पद्मावत’ को लेकर अपनी राय सामने रखी हो। फिल्म की रिलीज के बाद 2018 में उन्होंने संजय लीला भंसाली को एक खुला पत्र लिखा था। उस समय उन्होंने फिल्म के जौहर वाले हिस्से पर कड़ा सवाल उठाया था।
स्वरा ने तब फिल्म देखने के बाद महिलाओं के चित्रण और उनके सम्मान से जुड़े सवाल उठाए थे। उनका मानना था कि इतिहास या पौराणिक कथाओं से प्रेरित कहानी को पर्दे पर दिखाते समय महिलाओं के अनुभवों और उनके जीवन को लेकर संवेदनशीलता बरतना जरूरी है।
स्वरा के ताजा बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। कई यूजर्स ने उनके विचारों का विरोध करते हुए उन्हें जमकर ट्रोल किया। कुछ लोगों ने अभिनेत्री के बयान को अनुचित बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने उनके विचारों को लेकर तीखी टिप्पणियां कीं।
सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां स्वरा की आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक इसे महिलाओं के अधिकार, यौन हिंसा से बचे लोगों की गरिमा और उनकी जिंदगी के महत्व से जुड़ा सवाल बता रहे हैं।
संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई थी। फिल्म की कहानी, रानी पद्मावती के चित्रण और जौहर के दृश्य को लेकर देशभर में विरोध हुआ था। फिल्म में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती, शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह और रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई थी।
अब कई साल बाद स्वरा भास्कर के पुराने सवालों की दोबारा चर्चा ने ‘पद्मावत’ से जुड़े उस विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है। स्वरा का ताजा बयान एक बार फिर यह बहस छेड़ रहा है कि ऐतिहासिक घटनाओं को फिल्मों में दिखाते समय परंपरा, आस्था, इतिहास और आधुनिक सामाजिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन किस तरह बनाया जाना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग