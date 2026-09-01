‘बेवकूफ हो क्या’, 800 महिलाओं के जौहर वाले सीन पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी पर भड़के लोग, खड़ा हुआ विवाद

Swara Bhasker Jauhar Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन को लेकर चर्चा में हैं। साल 2018 में फिल्म देखने के बाद निर्देशक संजय लीला भंसाली को ओपन लेटर लिखकर इस सीन पर सवाल उठाने वाली स्वरा ने अब एक कार्यक्रम में दोबारा अपनी आपत्ति जाहिर की है। उनके बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और कई यूजर्स ने अभिनेत्री को निशाने पर लिया है।