‘पिता मुझे छुड़ाने नहीं आए, अकेले ही सब संभाला’, दो देशों की जेल में जेल जा चुके राम कपूर ने दर्द किया बयां

राम कपूर (फोटो सोर्स- Instagram/netflix)
Ram Kapoor Jail Experience: टीवी और ओटीटी की दुनिया में अपनी दमदार पहचान बनाने वाले अभिनेता राम कपूर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी से जुड़े खुलासों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में वो 'लॉकअप: सच या सजा' में नजर आए थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई ऐसे राज साझा किए, जिन्हें सुनकर दर्शक भी हैरान रह गए। अब एक इंटरव्यू में राम कपूर ने अपनी जिंदगी का एक और किस्सा सुनाया है। अभिनेता ने बताया कि कॉलेज के दिनों में उन्हें भारत और अमेरिका, दोनों देशों में एक-एक रात जेल में बितानी पड़ी थी।
राम कपूर ने नयनदीप रक्षित के साथ बातचीत के दौरान बताया कि जवानी और कॉलेज के दिनों में उनसे भी कई ऐसी गलतियां हुईं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इसी दौरान वह भारत और अमेरिका में गिरफ्तार हुए और दोनों जगह उन्हें एक रात जेल में गुजारनी पड़ी।
अभिनेता ने इसे अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं बताया, बल्कि कॉलेज के दिनों की नासमझी और गलत फैसलों से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि उस उम्र में कई बार युवा ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, जिनके परिणाम के बारे में वे पहले नहीं सोचते।
राम कपूर की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनके पिता से जुड़ा है। जब उनसे पूछा गया कि गिरफ्तारी के बाद उनके पिता उन्हें छुड़ाने आए थे या नहीं, तो अभिनेता ने बताया कि ऐसा नहीं हुआ। उस समय वह अपनी समस्याओं से खुद ही निपट रहे थे। दरअसल, राम कपूर और उनके पिता के रिश्ते उस दौर में अच्छे नहीं थे। अभिनेता ने बताया कि उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने के बजाय एक्टिंग को अपना करियर बनाने का फैसला किया था। इसी वजह से दोनों के बीच दूरी बढ़ गई थी।
राम के मुताबिक, उन्होंने परिवार के तय रास्ते पर चलने के बजाय अपनी पसंद का करियर चुना। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वह अभिनेता बनने के अपने सपने से पीछे हटना नहीं चाहते थे।
राम कपूर ने यह भी बताया कि उनके पिता के साथ उनका रिश्ता सामान्य पिता-पुत्र जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच अक्सर मतभेद होते थे। अभिनेता के मुताबिक, वह हमेशा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे और इसी सोच के कारण उन्होंने परिवार के कारोबार से अलग होने का फैसला किया।
एक समय ऐसा भी आया जब पिता-पुत्र के बीच वर्षों तक बातचीत नहीं हुई। राम ने इस दौरान खुद को आर्थिक और पेशेवर तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। बताया जाता है कि उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में नौकरी तक की और धीरे-धीरे मनोरंजन की दुनिया में अपनी जगह बनाई।
राम कपूर ने अपने पिता की बीमारी और आखिरी दिनों से जुड़ा बेहद भावुक अनुभव भी साझा किया है। उनके पिता को अग्न्याशय का कैंसर हुआ था। इलाज के बाद कुछ समय के लिए उनकी स्थिति में सुधार आया, लेकिन बाद में बीमारी दोबारा लौट आई। राम के अनुसार, बीमारी के अंतिम दौर में उनके पिता बेहद दर्द में थे और उन्होंने अभिनेता से अपने जीवन के आखिरी समय में साथ रहने की इच्छा जताई थी। राम ने बताया कि इस अनुभव ने मौत को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल दिया।
अभिनेता का कहना है कि अपने पिता को बीमारी और दर्द से गुजरते हुए बेहद करीब से देखने के बाद उन्हें जीवन और मृत्यु को लेकर कई चीजें समझ आईं। इस अनुभव ने उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी काफी बदल दिया। राम कपूर की जिंदगी का यह अध्याय बताता है कि पर्दे पर आत्मविश्वास से नजर आने वाले इस अभिनेता के पीछे संघर्ष, पारिवारिक मतभेद और भावनात्मक उतार-चढ़ाव की एक लंबी कहानी भी रही है।
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