‘पिता मुझे छुड़ाने नहीं आए, अकेले ही सब संभाला’, दो देशों की जेल में जेल जा चुके राम कपूर ने दर्द किया बयां

Ram Kapoor Jail Experience: टीवी और ओटीटी की दुनिया में अपनी दमदार पहचान बनाने वाले अभिनेता राम कपूर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी से जुड़े खुलासों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में वो 'लॉकअप: सच या सजा' में नजर आए थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई ऐसे राज साझा किए, जिन्हें सुनकर दर्शक भी हैरान रह गए। अब एक इंटरव्यू में राम कपूर ने अपनी जिंदगी का एक और किस्सा सुनाया है। अभिनेता ने बताया कि कॉलेज के दिनों में उन्हें भारत और अमेरिका, दोनों देशों में एक-एक रात जेल में बितानी पड़ी थी।