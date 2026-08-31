रेस्टोरेंट में मिले चूहे तो मैनेजर ने बताया पालतू, IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे ने सुनाया हैरान करने वाला किस्सा

मुंढे की यह बात सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गई। लोगों ने इस घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ यूजर्स ने इसे लेकर मजाकिया टिप्पणियां कीं, जबकि कई लोगों ने इसे खाद्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया। एक यूजर ने सवाल उठाया कि अगर रेस्टोरेंट में चूहों की मौजूदगी को पालतू कहकर नजरअंदाज किया जा रहा है तो वहां ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाने की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। लोगों ने कहा कि रेस्टोरेंट में चूहे मिलना केवल सफाई की कमी का मामला नहीं है, बल्कि इससे ग्राहकों की सेहत और खाद्य सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं।