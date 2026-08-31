73 की उम्र में चौथी शादी की अफवाहों के बीच अनूप जलोटा का छलका दर्द, पिछली शादियों को लेकर बोले- मुझे पता था कि पत्नी सुख नहीं मिलेगा

अनूप जलोटा की पहली शादी सोनाली सेठ से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने बीना भाटिया से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल पाया। दो तलाक के बाद अनूप जलोटा ने तीसरी शादी मेधा गुलजार से की थी। मेधा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल की भतीजी थीं। मेधा का 2014 में निधन हो गया था। अब चौथी शादी की अफवाहों के बीच अनूप जलोटा का ये पुराना इंटरव्यू एक बार फिर चर्चा में है।