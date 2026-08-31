राजस्थान न्यूज: सोशल मीडिया पर पहले मीठी-मीठी बातें, फिर अकेले मिलने का बुलावा… इस खूबसूरत जाल से रहें सावधान

गुड़ामालानी क्षेत्र में एक महिला ने इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप के जरिए पूर्व सरपंच से बातचीत शुरू की। इसके बाद 15 अगस्त की रात सांचौर से लौट रहे पूर्व सरपंच से होटल के पास लिफ्ट मांगी। गाड़ी में बैठते ही महिला ने सुनसान जगह गाड़ी रुकवाई, जहां पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने पूर्व सरपंच को गनपॉइंट पर ले लिया। कपड़े उतारकर नग्न वीडियो बनाया, मारपीट की और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के साथ ही अगला चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दी। बदमाशों ने नकद 83 हजार रुपए, 1.73 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर व हस्ताक्षरित चेकबुक छीन ली।