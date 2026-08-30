Rajasthan Nikay Election: कांग्रेस की पहली सूची में सामने आई गड़बड़ी, फिर करना पड़ा ये बदलाव; यहां देखें नई लिस्ट

कांग्रेस की संशोधित पहली सूची में वार्ड 2 से नरेश कुमार, 3 से अनिलकुमार, 4 से मोहनलाल, 5 से सत्यनारायण सोनी, 6 से ललिता, 7 से खुशबू आचार्य, 8 से हरिश बोथरा, 9 से मंजू देवी धारीवाल, 13 से जितेंद्रकुमार, 14 से उमाशंकर, 16 से पदमाराम, 17 से इंद्रा देवी, 18 से निकिता, 19 से दिलीप माली, 20 से केलावती, 22 से निर्मला गो?, 23 से राजेंद्र चौधरी, 24 से रुकमादेवी, 25 से अलिसा देव, 26 से मुकेश जैन, 28 से विक्रम कुमार मेहता, 29 से मोहित खत्री, 32 से जयमल सिंह परिहार, 33 से सविता, 34 से उर्मिला नाथ खत्री, 35 से वसीम अकरम, 36 से संजय भवानी, 38 से प्रितमदास, 39 से ललित, 40 से अर्जुन राम, 44 से निंब पर्वत, 45 से विशनलाल, 46 से भवानीसिंह, 47 से गुड़ीकंवर, 48 से पारस परमार, 49 से निशा, 50 से ओमप्रकाश, 51 से गीता देवी, 53 से अशोक कुमार और 55 से भीमसिंह को प्रत्याशी बनाया गया है।