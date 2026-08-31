कंधे की चोट को बताया बहाना तो भड़के KKK 15 फेम विशाल आदित्य सिंह, बोले- ‘एक कंधा टूटा हुआ है और एक ठीक है’

Vishal Aditya Singh Shoulder Pain: ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के कंटेस्टेंट विशाल आदित्य सिंह इन दिनों अपने एक स्टंट को लेकर चर्चा में हैं। स्टंट के दौरान कंधे में दर्द की शिकायत करने पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए और इसे बहाना बताया। अब विशाल ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए अपनी मेडिकल रिपोर्ट शेयर की है। एक्टर ने साफ कहा कि वह चोट का बहाना बनाकर अपना डर छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे।