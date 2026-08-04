फरहाना भट्ट ने शगुन शर्मा के आरोपों का किया समर्थन, बोलीं- ‘कुछ बातें अपमानजनक थीं’, KKK 15 में गौरव खन्ना पर फिर उठे सवाल

हाल ही में Filmygyan को दिए इंटरव्यू में शगुन शर्मा ने दावा किया था कि खतरों के खिलाड़ी 15 की शूटिंग के दौरान गौरव खन्ना उन्हें बार-बार टारगेट करते थे। शगुन के मुताबिक, किसी भी टास्क के बाद गौरव उन्हें कमजोर और चीटर जैसे शब्द कहकर निशाना बनाते थे और बाकी कंटेस्टेंट्स से भी उनसे दूरी बनाने की बात करते थे। उन्होंने कहा कि इस व्यवहार की वजह से वो गौरव से दोबारा नहीं मिलना चाहेंगी। अब फरहाना भट्ट के समर्थन के बाद ये विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिलहाल गौरव खन्ना की ओर से इन नए बयानों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।