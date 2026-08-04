फरहाना भट्ट ने शगुन शर्मा के आरोपों का किया समर्थन, बोलीं- ‘कुछ बातें अपमानजनक थीं’, KKK 15 में गौरव खन्ना पर फिर उठे सवाल

फरहाना भट्ट ने शगुन शर्मा के आरोपों का किया सपोर्ट ( सोर्स: instagram-film.window/tellymasala)
Gaurav Khanna Bullying:'खतरों के खिलाड़ी 15' से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले शगुन शर्मा ने गौरव खन्ना पर सेट पर बुली करने का आरोप लगाया था, अब फरहाना भट्ट भी उनके सपोर्ट में सामने आई हैं। इस पर फरहाना का कहना है कि सेट पर कुछ ऐसी बातें कही जाती थीं, जिन्हें मजाक कहकर टाल दिया जाता था, लेकिन वे सामने वाले के लिए अपमानजनक हो सकती थीं।
'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना पर लगे आरोपों के बीच अब 'खतरों के खिलाड़ी 15' की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट ने शगुन शर्मा का समर्थन किया है। एक हालिया इंटरव्यू में फरहाना ने कहा कि शगुन और गौरव के बीच अक्सर नोकझोंक और मजाक होता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थीं जो सामने वाले को ठेस पहुंचा सकती थीं। फरहाना ने कहा कि शगुन ऐसी इंसान नहीं हैं जो बिना वजह किसी पर आरोप लगाएं। उनके मुताबिक, अगर शगुन ने सार्वजनिक रूप से अपनी बात कही है तो जरूर उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया होगा।
फरहाना ने बताया कि सेट पर कई बार ऐसी टिप्पणियां की जाती थीं जिन्हें मजाक समझ लिया जाता था, लेकिन वे अपमानजनक लग सकती थीं। उन्होंने कहा कि वो हर बातचीत का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन माहौल देखकर समझ में आ जाता था कि कब मजाक सीमा पार कर रहा है। उनके अनुसार, किसी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
फरहाना ने ये भी खुलासा किया कि उनकी शगुन से इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि शगुन कुछ कमेंट्स से काफी परेशान थीं। फरहाना के मुताबिक, हो सकता है सामने वाले का इरादा गलत न रहा हो, लेकिन शब्दों का चुनाव हमेशा सोच-समझकर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति को लगातार निशाना बनाए जाने से उसे बुरा लगना स्वाभाविक है।
हाल ही में Filmygyan को दिए इंटरव्यू में शगुन शर्मा ने दावा किया था कि खतरों के खिलाड़ी 15 की शूटिंग के दौरान गौरव खन्ना उन्हें बार-बार टारगेट करते थे। शगुन के मुताबिक, किसी भी टास्क के बाद गौरव उन्हें कमजोर और चीटर जैसे शब्द कहकर निशाना बनाते थे और बाकी कंटेस्टेंट्स से भी उनसे दूरी बनाने की बात करते थे। उन्होंने कहा कि इस व्यवहार की वजह से वो गौरव से दोबारा नहीं मिलना चाहेंगी। अब फरहाना भट्ट के समर्थन के बाद ये विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिलहाल गौरव खन्ना की ओर से इन नए बयानों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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