10 मिनट तक समय रैना की तस्वीर को चूमता रहा शख्स, वायरल Video पर समय रैना बोले- ‘एक FIR इस पर भी प्लीज’

इसके बाद समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और शो से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उस समय समय रैना अमेरिका में अपने कॉमेडी टूर पर थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी, लेकिन महाराष्ट्र साइबर ने उनकी मांग खारिज कर दी थी और उन्हें अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद में समय रैना मुंबई में साइबर अधिकारियों के सामने पेश हुए और विवाद को लेकर खेद जताया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 1 के सभी एपिसोड भी हटा दिए थे।