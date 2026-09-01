‘पहले तुम जाओ, बच गईं तो हम भी आएंगे’, अदा शर्मा ने सुनाया ‘लेडीज फर्स्ट’ का किस्सा, यूजर्स बोले- ‘आज तक अंधेरे में क्यों रखा’

अदा शर्मा ने अपने पोस्ट में बताया कि एक थ्योरी के मुताबिक, मध्यकाल में जब लोग किसी अनजान या खतरनाक जगह में दाखिल होते थे तो कथित तौर पर महिलाओं को पहले भेजा जाता था। इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि अगर वहां कोई जाल, कमजोर जमीन या दुश्मन छिपा हो तो उसका पता सबसे पहले चल सके। अदा ने इसी बात को मजेदार अंदाज में समझाते हुए लिखा कि इसका मतलब कुछ ऐसा था- 'तुम पहले जाओ, अगर तुम बच गईं तो हम भी आ जाएंगे।'