पहली फिल्म रही फ्लॉप, सीक्वल ने रचा इतिहास! ‘आवारापन 2’ की सफलता पर इमरान हाशमी बोले- ‘मेरी अब तक की बेस्ट फिल्म’

आवारापन एक्टर ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मंगलवार को एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन पर आप काम करते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनका हिस्सा होने पर आपको सच में गर्व होता है। 'आवारापन 2' उन्हीं में से एक है। यह एक बहुत ही अनोखी और जबरदस्त कामयाबी बन गई है - एक ऐसी उपलब्धि जो पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसी फिल्म जिसे दो दशक पहले दर्शक नहीं मिले थे, वह सीक्वल के साथ लौटी है और बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए तैयार है।"