1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

पहली फिल्म रही फ्लॉप, सीक्वल ने रचा इतिहास! ‘आवारापन 2’ की सफलता पर इमरान हाशमी बोले- ‘मेरी अब तक की बेस्ट फिल्म’

Emraan Hashmi on Awarapan 2: इमरान हाशमी ने 'आवारापन 2' की सफलता पर खुशी जताते हुए फिल्म को अपनी अब तक की सबसे शानदार फिल्म बताया। उन्होंने फिल्म की सफलता को चमत्कारी बताया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Sep 01, 2026

Emraan Hashmi on Awarapan 2 Box Office Success

इमरान हाश्मी ने आवारापन 2 को बताया करियर की बेस्ट फिल्म। (फोटो सोर्स: IMDb)

Emraan Hashmi on Awarapan 2 Box Office Success: स्वाइन फ्लू से ठीक हो रहे इमरान हाशमी अपनी हालिया फिल्म 'आवारापन 2' की रिकॉर्डतोड़ सफलता और बॉक्स ऑफिस कमाई से बहुत खुश हैं। 20 साल पहले रिलीज हुई इस फ्रेंचाइज की पहली और ओरिजिनल फिल्म 'आवारापन' फ्लॉप रही थी, इसलिए इसके सीक्वल की सफलता ने इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है।

इमरान हाशमी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया इमोशनल नोट

आवारापन एक्टर ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मंगलवार को एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन पर आप काम करते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनका हिस्सा होने पर आपको सच में गर्व होता है। 'आवारापन 2' उन्हीं में से एक है। यह एक बहुत ही अनोखी और जबरदस्त कामयाबी बन गई है - एक ऐसी उपलब्धि जो पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसी फिल्म जिसे दो दशक पहले दर्शक नहीं मिले थे, वह सीक्वल के साथ लौटी है और बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए तैयार है।"

क्रिएटिव टैलेंट वाली फिल्म का हिस्सा बनना बहुत खास रहा

आगे इमरान हाशमी ने लिखा, "इमोशनल एक्शन म्यूजिकल, शानदार विज़ुअल और बेहतरीन, सदाबहार संगीत वाली यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों के साथ देखने लायक है। इस सबके केंद्र में हैं 'आवारापन' की दुनिया बनाने वाले विशेष। उनकी सोच और पक्के इरादे ने ही सब कुछ और हर किसी को आकार दिया। मुझे खुशी है कि हमने साथ मिलकर यह कदम उठाया और यह सफर तय किया। इतनी शानदार कास्ट, म्यूजिक के जीनियस और क्रिएटिव टैलेंट वाली फिल्म का हिस्सा बनना बहुत खास रहा है।"

मेरी अब तक की बेस्ट फिल्म 'आवारापन 2'

इसके अलावा इमरान ने 'आवारापन 2' को उनकी बेस्ट फिल्म बताते हुए कहा, "मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म।" आगे उन्होंने कहा, "तो देर होने से पहले, अभी सिनेमाघरों में जाकर 'आवारापन 2' का अनुभव लें। इमोशनल उतार-चढ़ाव को महसूस करें। संगीत में खो जाएं। और इसे वैसे ही सेलिब्रेट करें जैसे इसे किया जाना चाहिए, बड़ी स्क्रीन, जबरदस्त साउंड और सिनेमाई अनुभव के साथ।"

इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू की चपेट में

इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी बीच एक्टर की सेहत को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर आई कि इमरान हाशमी H1N1 संक्रमण यानी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं।

उनके प्रतिनिधि ने मेडिकल रिपोर्ट शेयर करते हुए इसकी पुष्टि की थी। हालांकि, अभी उनकी सेहत से जुड़ा कोई अपडेट सामने नहीं आया है।

‘लड़कियों को डॉमिनेटिंग और सख्त मर्द पसंद हैं’, नीति टेलर के बयान पर छिड़ी बहस, यूजर्स बोले- ‘फिर Alliance में कुशल से दिक्कत क्यों थी’

ये भी पढ़ें
Niti Taylor Backlash

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

Updated on:

01 Sept 2026 05:51 pm

Published on:

01 Sept 2026 05:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पहली फिल्म रही फ्लॉप, सीक्वल ने रचा इतिहास! ‘आवारापन 2’ की सफलता पर इमरान हाशमी बोले- ‘मेरी अब तक की बेस्ट फिल्म’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘पूरी इंडस्ट्री के लिए जरूरी केस स्टडी’, ‘हनुमान अंश’ की सफलता पर मधुर भंडारकर ने कही बड़ी बात

Madhur Bhandarkar Statement on Hanuman Ansh
बॉलीवुड

‘हनुमान अंश’ की कमाई ने बदला खेल, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, डायरेक्टर बोले- ‘फ्लॉप बताना जल्दबाजी’

Hanuman Ansh Director Vishal Chaturvedi
बॉलीवुड

एकता कपूर के शो में नजर आ चुकी है ‘हनुमान अंश’ की रामबेटी, अब नीम करोली बाबा की पत्नी के रूप में जीता दिल

Purnima Tiwari In Hanuman Ansh
मनोरंजन

तलाक अनाउंस करते ही ईशा रिखी ने किया बादशाह को अनफॉलो, शादी की फोटोज भी की डिलीट

Isha rikhi unfollow badshah and deleted all post after divorce
बॉलीवुड

रानी पद्मावती के जौहर सीन पर फूटा स्वरा भास्कर का गुस्सा, बोलीं- ये बेहद आपत्तिजनक था

Swara Bhaskar On Jauhar scene in Deepika Padukone Padmaavat cowardly
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.