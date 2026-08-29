200 करोड़ पार पहुंची ‘आवारापन 2’, लेकिन इमरान हाशमी की बिगड़ी तबीयत, हुआ H1N1 संक्रमण

इमरान हाशमी हुए H1N1 संक्रमित (सोर्स: x-@BollyChronicle)
Emraan Hashmi H1N1 Symptoms: इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, इसी बीच एक्टर की सेहत को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। इमरान हाशमी H1N1 संक्रमण यानी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। एक्टर के प्रतिनिधि ने इसकी पुष्टि की है और इसके सबूत के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट भी साझा की गई है।
इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘आवारापन 2’ की सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन निजी जिंदगी में उनकी तबीयत ने चिंता बढ़ा दी है। मेडिकल रिपोर्ट को भी इसकी पुष्टि के तौर पर पेश किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इस मॉनसून H1N1 संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिली है। इस साल अब तक दिल्ली में कई मामले सामने आए हैं।
एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर और हेड-रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन डॉ. मानव मनचंदा ने HT सिटी को बताया कि H1N1 की शुरुआत आम मौसमी वायरल बुखार जैसी लग सकती है। इसमें अचानक तेज बुखार, शरीर में दर्द, गले में खराश, खांसी, नाक बहना और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
डॉक्टर के मुताबिक, H1N1 में बुखार अधिक तेज हो सकता है और सांस लेने या सीने में तकलीफ भी हो सकती है। अगर सांस लेने में परेशानी, सीने में लगातार दर्द या दबाव, होंठों का नीला पड़ना, चार-पांच दिन बाद खांसी का बढ़ना, अत्यधिक नींद या कन्फ्यूजन जैसे लक्षण नजर आएं तो तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत है। बच्चों में पेशाब कम होना भी गंभीर संकेत हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नियमित दवा लेने के बावजूद 48 घंटे में बुखार कम नहीं होता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर जांच करवानी चाहिए।
फिल्म ‘आवारापन 2’ सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। दिशा पाटनी, पूरन गब्बी और शबाना आजमी भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म को 2000 के दशक की इमरान हाशमी और स्पेशल फिल्म्स की क्राइम-थ्रिलर फिल्मों की शैली से जोड़कर देखा गया है। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म को लेकर कहा गया कि ‘आवारापन 2’ 2000 के दशक में स्पेशल फिल्म्स की उन फिल्मों की याद दिलाती है, जिनमें क्राइम-थ्रिलर कहानी, इमरान हाशमी की लीड भूमिका और लंबे समय तक याद रहने वाले गाने प्रमुख हिस्सा हुआ करते थे।
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