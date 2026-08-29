200 करोड़ पार पहुंची ‘आवारापन 2’, लेकिन इमरान हाशमी की बिगड़ी तबीयत, हुआ H1N1 संक्रमण

फिल्म ‘आवारापन 2’ सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। दिशा पाटनी, पूरन गब्बी और शबाना आजमी भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म को 2000 के दशक की इमरान हाशमी और स्पेशल फिल्म्स की क्राइम-थ्रिलर फिल्मों की शैली से जोड़कर देखा गया है। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म को लेकर कहा गया कि ‘आवारापन 2’ 2000 के दशक में स्पेशल फिल्म्स की उन फिल्मों की याद दिलाती है, जिनमें क्राइम-थ्रिलर कहानी, इमरान हाशमी की लीड भूमिका और लंबे समय तक याद रहने वाले गाने प्रमुख हिस्सा हुआ करते थे।