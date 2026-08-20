‘आवारापन 2’ के आगे फीकी पड़ी ‘बटवारा 1947’! थिएटर में स्क्रीन शेयरिंग को लेकर छिड़ा विवाद, ‘टॉक्सिक’ भी कतार में

Awarapan 2 vs Bantwara 1947: सनी देओल की 'बटवारा 1947'और इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' के बीच थिएटर स्क्रीन को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इसी बीच यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज नजदीक आने से सिंगल-स्क्रीन थिएटरों में स्क्रीन शेयरिंग का दबाव और बढ़ गया है। ऐसे में तीनों फिल्मों के लिए स्क्रीन मैनेज करना थिएटर मालिकों के लिए चुनौती बनता दिख रहा है।