‘हम दोस्तों से कहीं ज्यादा थे’, पाखी हेगड़े ने दिनेश लाल यादव संग रिश्ते पर खोला राज, शादी के प्रपोजल पर आम्रपाली बोली- सीरियसली?

Amrapali Dubey reaction: भोजपुरी इंडस्ट्री में पाखी हेगड़े और दिनेश लाल यादव की जोड़ी काफी चर्चित रही है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन अब पाखी के एक खुलासे ने उनके पुराने रिश्ते को फिर चर्चा में ला दिया है। हाल ही में Bhojpuri Bawaal के एक इंटरव्यू में पाखी ने माना कि दिनेश के साथ उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि दिनेश ने कभी उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था।