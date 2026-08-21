‘2 करोड़ रुपये के दावे’ पर ताजदार अमरोही ने तोड़ी चुप्पी, प्रीति जिंटा को लेकर कहा- ‘वो गोद ली हुई बेटी नहीं थीं’

Tajdar Amrohi statement: दिग्गज फिल्ममेकर कमाल अमरोही के परिवार और एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के बीच सालों पुराने पैसों के विवाद पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही ने हाल ही में इस मामले पर खुलकर बात की और प्रीति जिंटा के 2 करोड़ रुपये के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई शानदार अमरोही ने प्रीति जिंटा को कानूनी रूप से गोद नहीं लिया था और उन्हें 600 करोड़ रुपये की संपत्ति देने की बात भी सही नहीं है।