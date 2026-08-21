‘इस बार मुझे मत चुनना’, पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह का इमोशनल पोस्ट, पति के लिए लिखी दर्द भरी बात

Pawan Singh first wife Neelam Singh: भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर फिर चर्चा में हैं। एक तरफ ‘भोजपुरी बवाल’ के लेटेस्ट एपिसोड में वो अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को याद करते हुए भावुक नजर आए। इसी बीच उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह का एक इमोशनल पोस्ट सामने आया है, जिसे वह दोबारा शेयर करती दिखीं। पोस्ट में पति को संबोधित करते हुए लिखा गया है, 'अगर निभा सको तो इस बार मुझे मत चुनना।'