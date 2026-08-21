रणवीर इलाहाबादिया ने अपने पोस्ट में इमरान हाशमी को लेकर कही ऐसी बात, वीडियो वायरल

Emraan Hashmi Awarapan 2: इमरान हाशमी के 23 साल लंबे फिल्मी करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन अब उनकी फिल्म 'आवारापन 2' ने उन्हें पहली बार 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी है। इस कामयाबी के बीच रणवीर इलाहाबादिया ने अपने पोस्ट में इमरान हाशमी के सफर को याद करते हुए उनकी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद मुश्किल दौर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि 2014 में इमरान के बेटे अयान को किडनी कैंसर का पता चला था, उस वक्त एक्टर का करियर अपने पीक पर था।