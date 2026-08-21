‘मैं अकेले बहुत खुश हूं, लेकिन साथ घूमने वाला कोई हो’, सोहेल खान की एक्स-वाइफ सीमा सजदेह ने प्यार और रिश्ते पर कही दिल की बात

सीमा ने 'अलायंस' में सोहेल खान के अनुभव पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रियलिटी शो उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि वो जानी-पहचानी जगहों पर रहना और अपने डेली रूटीन को फॉलो करना पसंद करते हैं। सीमा ने कहा, "उन्हें अपना कम्फर्ट जोन पसंद है।" इसके साथ ही सीमा ने सोहेल के बारे में बताया कि वो अपने घर, परिवार और डेली लाइफ का आदी है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वो आम तौर पर लोगों के साथ घुल-मिल जाते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बहुत जयदा बात करते हों या आसानी से अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हों।