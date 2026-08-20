सोहेल खान कैसे इंसान हैं? तलाक के सालों बाद एक्स-वाइफ सीमा सजदेह ने खोले राज

वहीं सीमा ने अपनी जिंदगी और रिश्तों को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि तलाक के बाद अब वह अकेले रहने की आदी हो चुकी हैं। उनके लिए एक लंबे दिन के बाद घर जाना और अपने कुत्तों के साथ समय बिताना ज्यादा सुकून देने वाला है। सीमा ने साफ कहा कि फिलहाल वह अकेले बहुत खुश हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी। उन्होंने माना कि किसी दिन वह किसी के साथ रहने के लिए तैयार हो सकती हैं। लेकिन अभी उन्हें अपनी जिंदगी का यह तरीका काफी सहज लगता है।

अगर घर पर कोई दूसरा व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा हो, तो शायद उन्हें शुरुआत में उतना कम्फर्टेबल महसूस न हो। इसकी वजह यह है कि अब उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आदत हो गई है।