‘मैं पूरी जिंदगी महाराष्ट्र में रही हूं’, ऑनलाइन मिल रहीं गालियों पर श्वेता तिवारी ने राज ठाकरे से पूछा सवाल, ‘क्या यह सही व्यवहार है?’

श्वेता तिवारी ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी। (फोटो सोर्स: shweta.tiwari via instagram)
Shweta Tiwari Gets Abuse from Raj Thackeray Supporters: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन में नजर आ रही हैं। बीते दिन गुरुवार की सुबह, एक्ट्रेस ने तब लोगों का ध्यान खींचा जब उन्होंने अपने ऑनलाइन ऑर्डर में कॉकरोच मिलने के बाद FDA प्रमुख तुकाराम मुंडे को टैग किया। जिसके कुछ समय बाद ही उन्होंने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम पर मराठी लोगों और राज ठाकरे के समर्थकों से ऑनलाइन गालियां मिल रही हैं।
इंस्टाग्राम स्टोरीज पर श्वेता ने लिखा, "आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहती हूं जो बहुत चिंताजनक है और दुर्भाग्य से सोशल मीडिया पर बहुत आम है, किसी महिला को 'रेपिस्ट' (बलात्कारी) कहना। कोई भी महिला। किसी भी उम्र की। किसी भी पेशे की। किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी आदमी ऑनलाइन आकर किसी महिला को 'रेपिस्ट' कह सकता है।
और मुझे हैरानी इस बात से होती है कि ये आदमी जरूरी नहीं कि अनपढ़ हों या खराब बैकग्राउंड से हो। उनमें से कई पढ़े-लिखे हैं, अच्छे परिवारों से लगते हैं, उनकी पत्नियां, मां, बेटियां और बहनें हैं। और फिर भी वे किसी दूसरी महिला के लिए सबसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने में पूरी जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं।"
इसके बाद स्वेता ने उन यूजर्स की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट भी लगाए जिनसे उन्हें अपमानजनक मैसेज मिले थे। एक और नोट में उन्होंने आगे कहा, "और मैंने सोचा कि किसी दूसरी महिला से इस तरह बात करने के बाद आप उस परिवार के पास घर कैसे जाते हैं? जाहिर है कि वह राज ठाकरे या उनकी पार्टी का समर्थक भी है। और इससे मैं एक बहुत निजी बात पर आती हूं।
"मैं अपनी पूरी जिंदगी महाराष्ट्र में रही हूं। मेरे पिता मुंबई में पले-बढ़े। मैंने अपनी पूरी जिंदगी 'मराठी मानूस' होने के गर्व और सम्मान के साथ बिताई है, मैं यह मानते हुए बड़ी हुई कि मराठी संस्कृति महिलाओं, उनकी ताकत और उनके सम्मान का आदर करती है।"
उन्होंने कहा, "जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूं जो गर्व से खुद को 'मराठी मानूस' कहते हैं, लेकिन महिलाओं को DM में गालियां देते हैं, तो मुझे सच में पूछना पड़ता है, क्या 'मराठी मानूस' होने का मतलब यही रह गया है? राज ठाकरे, अगर ऐसे लोग आपके समर्थक हैं, तो मैं सच में जानना चाहती हूं, क्या आपको लगता है कि यह सही व्यवहार है? क्योंकि सिर्फ मराठी बोलना, खुद को मराठी मानूस कहना या महाराष्ट्र से प्यार का दावा करना काफी नहीं है।"
आगे उन्होंने कहा, "क्योंकि कोई महिला सिर्फ इसलिए अपनी गरिमा नहीं खो देती कि आप उसे नहीं जानते। और वह निश्चित रूप से गाली सुनने की हकदार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप उसकी बातों और सोच से असहमत हैं, उसे पसंद नहीं करते या आपको लगता है कि आप उसे गाली दे सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करें, सिर्फ उन महिलाओं का नहीं जिन्हें आप प्यार करते हैं, बल्कि सभी महिलाओं का।"
इससे पहले, श्वेता तिवारी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दिखाया था कि कैसे उन्होंने ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप से कुछ सामान मंगवाया और उसमें से एक कॉकरोच निकलता हुआ मिला। उन्होंने कहा, "हमने इंस्टामार्ट से रेड बुल मंगाई थी, और उसके साथ हमें एक कॉकरोच भी मिला।" यह दिखाते हुए कि कॉकरोच फर्नीचर पर घूम रहा था, उन्होंने कहा, "अब कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है। इसे देखो, यह कितना छोटा है।" किसी ने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन एक्ट्रेस ने उन्हें रोक दिया।
उन्होंने फैंस से पूछा कि क्या उन्हें मुंडे को टैग करना चाहिए और फिर सीधे उनसे बात की, "तो, क्या हमें तुकाराम मुंडे जी को टैग करना चाहिए? मुंडे जी, अब हमें ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने पर घर पर कॉकरोच मिल रहे हैं। आप कहां हैं, प्लीज ध्यान दीजिए।" वीडियो में श्वेता और उनके दोस्त हंसते हुए नजर आ रहे थे।
बता दें तुकाराम मुंडे हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि महाराष्ट्र FDA फूड बिजनेस और क्विक-कॉमर्स सुविधाओं के निरीक्षण के दौरान सख्त कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने फूड सेफ्टी और साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है।
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