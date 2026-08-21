‘मैं पूरी जिंदगी महाराष्ट्र में रही हूं’, ऑनलाइन मिल रहीं गालियों पर श्वेता तिवारी ने राज ठाकरे से पूछा सवाल, ‘क्या यह सही व्यवहार है?’

इससे पहले, श्वेता तिवारी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दिखाया था कि कैसे उन्होंने ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप से कुछ सामान मंगवाया और उसमें से एक कॉकरोच निकलता हुआ मिला। उन्होंने कहा, "हमने इंस्टामार्ट से रेड बुल मंगाई थी, और उसके साथ हमें एक कॉकरोच भी मिला।" यह दिखाते हुए कि कॉकरोच फर्नीचर पर घूम रहा था, उन्होंने कहा, "अब कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है। इसे देखो, यह कितना छोटा है।" किसी ने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन एक्ट्रेस ने उन्हें रोक दिया।