‘अगर स्पाइडरमैन का नाम अस्लम शेख होता और पाकिस्तान से होता’, ‘बटवारा 1947’ के फ्लॉप होने पर राजकुमार संतोषी का छलका दर्द

Rajkumar Santoshi On Batwara 1947: राजकुमार संतोषी और सनी देओल की चर्चित जोड़ी ने लंबे समय बाद फिल्म ‘बटवारा 1947’ के साथ पर्दे पर वापसी की है। फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसी बीच निर्देशक राजकुमार संतोषी ने फिल्म की असफलता और सनी देओल के किरदार को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फिल्म बनाने के दौरान एक सवाल उनके मन में जरूर आया था कि क्या दर्शक सनी देओल को उनकी पारंपरिक छवि से बिल्कुल अलग भूमिका में स्वीकार करेंगे।