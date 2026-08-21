बाइक सवार को टक्कर मारने के आरोप पर अभिनेता अश्विन मुश्रन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- अगर आप जहर उगलोगे तो जवाब मिलेगा

अभिनेता ने संकेत दिया कि उनके बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी साझा की जा रही है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब किसी के पास तथ्य हों और सामने वाले के पास तथ्य न हों तो स्थिति अलग होती है। साथ ही उन्होंने बिना पुष्टि के जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकेत भी दिया। उनकी पोस्ट का अंदाज देखकर साफ है कि वह इस मामले में सामने आई कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया दावों से नाराज हैं। उन्होंने यह भी इशारा किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ वह एक-एक करके जवाब देंगे।