‘शक्ति, दुर्गा, चंडी जब आरती में तो आजादी के एंथम में क्यों नहीं?’, ‘वंदे मातरम’ विवाद पर कंगना रनौत ने दी राय

Kangana Ranaut On Vande Mataram Controversy: राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर छिड़ी बहस अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बयान के बाद अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ‘वंदे मातरम्’ में देवी स्वरूपों के उल्लेख और धार्मिक मान्यताओं को लेकर चल रही बहस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि कला को समझने के लिए उसके संदर्भ और भाव को देखना जरूरी है।