‘200 करोड़ पहले अपने नाम करवा लो’, गोविंदा संग विवाद पर सुनीता आहूजा को फोन पर राखी सावंत ने दी सलाह

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस पूरे मामले में ड्रामा क्वीन राखी सावंत की भी एंट्री हो गई है। सुनीता आहूजा से फोन पर बातचीत के दौरान राखी ने उन्हें सबसे पहले अपनी संपत्ति और आर्थिक अधिकार सुरक्षित करने की सलाह दी।